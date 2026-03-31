СКР возбудил дело против гендиректора севастопольской судоремонтной базы "Фрегат"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Топ-менеджер судоремонтной базы в Севастополе задержан по обвинению в хищении свыше 20 млн рублей при исполнении договоров по ремонту техники Минобороны РФ, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Судоремонтная база "Фрегат" Сергея Шевцова", - говорится в сообщении СКР в мессенджере Max во вторник.

По версии ведомства, в 2019 и 2022 гг. "государственным заказчиком с данным предприятием заключены многомиллионные договоры на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту техники".

"Обязанности по контролю за исполнением договоров возлагались на Шевцова. В 2022 году он организовал проведение ремонта техники с использованием некачественных материалов, кроме того, путем предоставления документов с заведомо ложными сведениями о выполненных работах злоумышленник совершил хищение бюджетных денежных средств в размере более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В результате, установили в СКР, "условия договоров выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере".

"Шевцову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом по ходатайству следствия на имущество Шевцова наложен арест", - добавили в ведомстве.

СКР Минобороны РФ ООО "Судоремонтная база "Фрегат" Севастополь Крым Сергей Шевцов
