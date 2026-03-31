Поиск

Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на промышленном предприятии в Нижнекамске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану во вторник.

Дело квалифицировано по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным следствия, 31 марта на территории одного из промышленных предприятий Нижнекамска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел взрыв.

В РоссииНа "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане произошел пожарЧитать подробнее

"Следователями и следователями-криминалистами регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник произошел сбой оборудования с последующим возгоранием.

По данным "СИБУРа", один человек погиб и по меньшей мере 50 человек пострадали.

Нижнекамскнефтехим Нижнекамск СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Пожар в Нижнекамске локализован

Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате удара по зданию правительства

При пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали 13 человек

В Чечне усилили санитарный контроль из-за наводнения

КС РФ признал право на индексацию при несвоевременном перерасчете пенсии

На "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане произошел пожар
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8860 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });