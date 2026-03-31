Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом на промышленном предприятии в Нижнекамске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану во вторник.

Дело квалифицировано по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным следствия, 31 марта на территории одного из промышленных предприятий Нижнекамска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел взрыв.

"Следователями и следователями-криминалистами регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник произошел сбой оборудования с последующим возгоранием.

По данным "СИБУРа", один человек погиб и по меньшей мере 50 человек пострадали.