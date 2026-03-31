Пожар в Нижнекамске локализован

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пожар на территории "Нижнекамскнефтехима" в Татарстане локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Пожар в Нижнекамске локализован", - говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента на предприятии один человек погиб, 50 пострадали.

Как сообщалось, возгорание произошло на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"). Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования, сообщала пресс-служба предприятия.



