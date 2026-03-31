Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Пострадали 72 человека

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Жертвами происшествия на территории ПАО "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане (НКНХ, входит в "СИБУР") во вторник стали два человека, восемь пострадавших госпитализированы, сообщила пресс-служба "СИБУРа".

"По уточненным данным, в результате происшествия на "Нижнекамскнефтехиме" погибли два человека. Восемь человек госпитализированы. Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы, им оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба "СИБУРа" заявляла об одном погибшем и 50 пострадавших в результате инцидента.

Как сообщалось, во вторник на НКНХ произошел сбой оборудования с последующим возгоранием. Пожар удалось локализовать.

В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что "в больницы Нижнекамска доставлены 72 пострадавших в происшествии на предприятии "Нижнекамскнефтехим", их осматривают врачи, проводятся диагностические и лечебные мероприятия".

Как отметил Кузнецов, на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи, две авиамедицинские бригады, прибыли специалисты из Республиканской клинической больницы (Казань), готовится к вылету в Татарстан группа специалистов федеральных медицинских центров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), объявила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

"Следователями и следователями-криминалистами регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз", - заявили в ведомстве.



