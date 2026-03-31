Правительство РФ утвердило новый пятилетний план дорожного строительства

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило обновленный перечень мероприятий дорожной деятельности в 2026-2031 гг., общий объем федерального финансирования составит 9,1 трлн руб., сообщила пресс-служба кабмина.

Планом предусмотрено продолжение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, составляющих опорную сеть, в их числе: М-2 "Крым", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", Р-21 "Кола", Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ", Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал", Р-280 "Новороссия", А-121 "Сортавала", А-181 "Скандинавия", А-370 "Уссури".

Также в перечень включено строительство обходов Оренбурга, Слюдянки, Байкальска, реконструкция участков М-5 "Урал", Р-254 "Иртыш", Р-504 "Колыма".

Всего до конца 2031 года в России планируется построить и реконструировать более 2 тыс. км федеральных и региональных дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".