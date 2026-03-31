С апреля третьим лицам будет нельзя платить таможенные платежи на единые лицевые счета

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура добилась изменения порядка зачисления таможенных платежей на единые лицевые счета, теперь будет исключена возможность вносить деньги третьим лицам, сообщили в надзорном ведомстве.

С 1 апреля вступает в силу приказ Минфина России от 16 мая 2025 года № 58н, который утверждает правила перевода денежных средств, исключающие возможность уплаты авансовых, таможенных и иных платежей третьими лицами.

Ранее порядок ведения единых лицевых счетов плательщиков не устанавливал круг людей, имеющих право вносить платежи, что "способствовало неправомерному обналичиванию финансов и уходу от банковского контроля". Генпрокуратура проинформировала об этом Минфин.

"В результате нормативно закреплен порядок пополнения лицевых счетов для таможенных целей только их владельцами" , - сообщило надзорное ведомство. Там считают, что нововведения будут способствовать повышению эффективности механизма обеспечения законности в финансовой сфере.