Главы МИД РФ и Омана обсудили по телефону кризисную обстановку вокруг Ирана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Москва готова содействовать поиску компромиссных развязок вокруг ситуации на Ближнем Востоке, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим оманским коллегой Оман Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства, в ходе беседы "было продолжено обсуждение кризисной обстановки вокруг Ирана с акцентом на поиск путей прекращения военных действий, вызванных неспровоцированной агрессией со стороны США и Израиля".

"Лавров акцентировал готовность России содействовать поиску компромиссных развязок, а также подтвердил твёрдый настрой на поддержание плотной координации с оманскими партнёрами, в том числе на площадке ООН, в целях скорейшей деэскалации и недопущения расширения географии вооружённого конфликта", - заявили в МИД РФ.

Там подчеркнули, что в ходе беседы "подтверждена необходимость незамедлительного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учёте законных интересов всех государств региона".