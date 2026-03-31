Минсельхоз занялся "дорожной картой" по росту производства и экспорта лекарственных трав

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ вместе с научным и бизнес-сообществом готовит "дорожную карту" по наращиванию производства и экспорта растительного лекарственного сырья. Об этом сообщила начальник управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Екатерина Фомина на II Международном форуме переработчиков дикоросов и производителей суперфудов "Суперфуды - инвестиции в экономическое долголетие человека" во вторник в Москве.

По ее словам, в настоящее время в структуре экспорта дикоросов преобладает плодово-ягодная продукция. Основными рынками сбыта являются страны СНГ, Китай и Сербия. Растут и поставки за рубеж БАДов. "Это тоже очень популярная категория", - отметила он.

Вместе с тем Фомина заявила, что одной из наиболее перспективных точек роста экспорта является лекарственное сырье. Его поставки также растут, основные направления, помимо стран СНГ, – Китай, КНДР, Япония и другие страны Азии.

"Достаточно широкая география поставок сигнализирует нам о том, что у нас есть куда расти, есть куда экспортировать сырье, которое популярно. Россия имеет достаточно хорошие условия для развития экспортного направления лекарственных трав", - заявила Фомина.

По данным федерального центра "Агроэкспорт", в 2025 году РФ поставила на зарубежные рынки около 3,7 тыс. тонн лекарственного растительного сырья почти на $6,5 млн. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 3% в натуральном выражении.

Лидерами среди стран-импортеров стали Польша и Китай (по около 1 тыс. тонн). В топ-5 также вошли Белоруссия (более 650 тонн), КНДР (более 500 тонн) и Казахстан (более 310 тонн).

К лекарственному растительному сырью относят корни солодки, цветки липы, ромашку, мяту и другие растения. Максимальный объем в весе Россия экспортировала в 2021 году – около 4 тыс. тонн.