Минсельхоз занялся "дорожной картой" по росту производства и экспорта лекарственных трав

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ вместе с научным и бизнес-сообществом готовит "дорожную карту" по наращиванию производства и экспорта растительного лекарственного сырья. Об этом сообщила начальник управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Екатерина Фомина на II Международном форуме переработчиков дикоросов и производителей суперфудов "Суперфуды - инвестиции в экономическое долголетие человека" во вторник в Москве.

По ее словам, в настоящее время в структуре экспорта дикоросов преобладает плодово-ягодная продукция. Основными рынками сбыта являются страны СНГ, Китай и Сербия. Растут и поставки за рубеж БАДов. "Это тоже очень популярная категория", - отметила он.

Вместе с тем Фомина заявила, что одной из наиболее перспективных точек роста экспорта является лекарственное сырье. Его поставки также растут, основные направления, помимо стран СНГ, – Китай, КНДР, Япония и другие страны Азии.

"Достаточно широкая география поставок сигнализирует нам о том, что у нас есть куда расти, есть куда экспортировать сырье, которое популярно. Россия имеет достаточно хорошие условия для развития экспортного направления лекарственных трав", - заявила Фомина.

По данным федерального центра "Агроэкспорт", в 2025 году РФ поставила на зарубежные рынки около 3,7 тыс. тонн лекарственного растительного сырья почти на $6,5 млн. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 3% в натуральном выражении.

Лидерами среди стран-импортеров стали Польша и Китай (по около 1 тыс. тонн). В топ-5 также вошли Белоруссия (более 650 тонн), КНДР (более 500 тонн) и Казахстан (более 310 тонн).

К лекарственному растительному сырью относят корни солодки, цветки липы, ромашку, мяту и другие растения. Максимальный объем в весе Россия экспортировала в 2021 году – около 4 тыс. тонн.

Минсельхоз
Новости

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела

Пожар в Нижнекамске локализован

Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

 Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате удара по зданию правительства

При пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали 13 человек

 При пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" пострадали 13 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1247 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8861 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
