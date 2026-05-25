Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Восток" и провел совещание на одном из пунктов управления, сообщило военное ведомство в понедельник.

"Командующий группировкой войск "Восток" генерал-полковник Андрей Иванаев доложил главе российского военного ведомства о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки", - сказано в сообщении.

В нём говорится, что начальник управления войск беспилотных систем группировки "Восток" проинформировал Белоусова, что в рамках набора на военную службу по контракту в войска беспилотных систем кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА.

Это "усилило огневые возможности группировки по эффективному поражению живой силы и техники противника и способствует продвижению войск в зоне ответственности", заявили в Минобороны.

