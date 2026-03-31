Думе предложили обязать банки передавать ФНС данные о всех безналичных платежах физлиц

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который обязывает банки передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию обо всех безналичных платежах физлиц в адрес компаний и ИП с указанием ИНН плательщика и получателя.

Законопроект (№ 1192006-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в закон о контрольно-кассовой технике (ККТ) и закон о банках и банковской деятельности.

Согласно действующему законодательству, после того, как гражданин расплачивается за услуги или товары безналичным путем (банковской картой или переводом средств в адрес компании), продавец обязан пробить кассовый чек и отправить его в ФНС через оператора фискальных данных. Кассовый чек выдается покупателю на бумажном носителе либо направляется в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты. Кредитные организации при этом никакой информации о платежах физических лиц в адрес продавцов в налоговую не передают, осуществляя лишь перевод денежных средств.

В итоге у налоговой есть данные только из чеков, которые пробили продавцы. Если продавец не пробил чек или пробил на меньшую сумму - налоговая об этом не узнает. На эту проблему авторы указывают в пояснительной записке: "По данным Банка России, за 2024 г. выручка по безналичным расчетам пластиковыми картами (эквайринг) и с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России при оплате товаров (работ, услуг) в целом по РФ составила 67,57 трлн руб. При этом выручка по безналичным расчетам за тот же период по кассовым чекам составила 63,1 трлн руб., что на 4,47 трлн руб. меньше показателей ЦБ. Таким образом, выручка 4,47 трлн руб. не отражена в кассовых чеках".

Законопроект предлагает схему, при которой кредитные организации будут обязаны передавать в ФНС информацию о каждой безналичной операции физлица в адрес компании или ИП. В этой информации будет указан ИНН плательщика (если он дал согласие) и ИНН получателя денег.

При этом сведения об ИНН покупателя-физлица передаются только при наличии его согласия. ИНН получателя средств (продавца) передается во всех случаях.

Одновременно вносится поправка в закон о ККТ, согласно которой продавец при безналичной оплате должен будет указывать в чеке новое поле - "идентификатор безналичной оплаты", представляющий собой данные о банковской транзакции, точный состав идентификатора установит ФНС. В итоге ФНС будет получать два потока данных: от кредитных организаций и от продавцов и сможет сопоставить их на предмет сокрытия выручки.

Изменится и схема получения чеков гражданами. Сейчас продавец выдает чек на бумажном носителе или направляет на телефон или адрес электронной почты покупателя. Предлагается схема, при которой продавец пробивает чек и отправляет его в ФНС, а налоговая безвозмездно передает этот чек в кредитную организацию покупателя. В свою очередь банк размещает чек в своем приложении или интернет-банке. Гражданин сможет зайти в приложение банка и увидеть там все свои чеки за покупки, которые будут храниться три года или до момента расторжения договора с банком.

При этом пользователь ККТ больше не обязан выдавать покупателю кассовый чек на бумажном носителе и направлять его в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты, за исключением случая, когда покупатель потребует этого до момента расчета, следует из законопроекта.

В случае отсутствия у кредитной организации информационного ресурса для размещения чеков она обязана незамедлительно направить чек в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя.

Гражданин вправе запретить банку получать чеки от ФНС, направив соответствующее уведомление в налоговую службу через информационный ресурс кредитной организации. Также покупатель может отозвать согласие на передачу сведений о своем ИНН - в этом случае кредитная организация будет передавать в ФНС данные о платежах без указания ИНН физлица.

"Предлагаемые мероприятия охватят 99% безналичных платежей. При условии реализации проекта в 2026 г. и поэтапного внедрения ожидаются дополнительные налоговые поступления в размере 100 млрд руб. со следующим распределением эффекта по годам: 2027 год - 20 млрд руб.; 2028 год - 50 млрд руб.; 2029 год - 30 млрд руб.", - говорится в пояснительной записке.

Одновременно законопроект ужесточает правила для отдаленных от сетей связи местностей. Если сейчас там можно применять ККТ в автономном режиме (без передачи данных в ФНС онлайн) для всех расчетов, то после принятия закона эта льгота при безналичных расчетах останется только для военных объектов, объектов ФСБ, госохраны и внешней разведки. Кроме того, законопроект вводит пороговое значение для применения ряда льгот по освобождению от ККТ. Действие льгот не будет распространяться на организации и ИП, суммарный оборот которых за предыдущий месяц превысил 1 млн руб. Это касается таких видов деятельности, как торговля газетами в киосках, разносная торговля, оказание услуг религиозными организациями, работа аптек в сельских фельдшерских пунктах, платные услуги библиотек, ТСЖ, образовательных и спортивных организаций, а также ряда других категорий, которые сейчас могут работать без применения ККТ.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Для кредитных организаций и пользователей ККТ устанавливается переходный период для проведения организационных и технологических мероприятий. Для системно значимых банков переходный период по операциям с использованием платежных карт завершается 31 января 2027 г., для всех кредитных организаций в отношении всех безналичных расчетов - 1 июня 2027 г. Для пользователей ККТ, не являющихся субъектами МСП и оказывающих услуги, переходный период по операциям с картами завершается 28 февраля 2027 г., по остальным безналичным расчетам - 1 июля 2027 г. Для субъектов МСП, оказывающих услуги, переходный период завершается 1 мая 2027 г. по операциям с картами и 1 августа 2027 г. по остальным безналичным расчетам.