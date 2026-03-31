Госкомиссия выделила частоты для развития в РФ систем связи "смартфон-спутник"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосы радиочастот российским космическим компаниям "Бюро 1440" и "Спутникс" для развития перспективных отечественных систем связи "смартфон-спутник" (Direct-to-Device, D2D).

Как говорится в сообщении Минцифры РФ, частоты выделены для создания спутникового сегмента гибридной системы связи, которая позволит обычным пользовательским устройствам (смартфонам, планшетам, датчикам интернета вещей) напрямую подключаться к спутникам; комплекса оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи.

Минцифры уточняет, что частоты выделены для проведения опытных и конструкторских работ, пока без права на коммерческое использование.

Частоты выделены с рядом условий: компании должны при их использовании отдавать приоритет отечественному оборудованию; должна быть обеспечена электромагнитная совместимость обеих спутниковых сетей друг с другом, а также с военными и гражданскими системами. Также среди условий - исключение помех для систем и средств, используемых для нужд безопасности государства. Кроме того, компании должны будут ежегодно предоставлять отчёты о выполненных работах.

Выделенные полосы радиочастот могут использоваться до 31 марта 2029 года при условии соблюдения всех установленных требований, уточняет Минцифры.

"Решение ГКРЧ открывает новые возможности для разработки передовых телекоммуникационных решений, развития орбитальной группировки России и гибридных систем связи. Оно также способствует реализации стратегических задач в области космической индустрии и технологического суверенитета страны", - говорится в сообщении Минцифры.

Direct-to-Device (D2D) – перспективная технология, которая позволит обеспечить спутниковую связь для абонентов мобильных и стационарных сетей в районах вне зоны покрытия наземных базовых станций. D2D также повышает устойчивость сетей, что важно в случаях аварий или чрезвычайных происшествий.

"Бюро 1440" и "Спутникс" развивают собственные низкоорбитальные спутниковые группировки.

Так, ООО "Бюро 1440" намерена создать коммерческий сервис низкоорбитального спутникового широкополосного доступа в интернет (ШПД) с глобальным покрытием. Целевой срок начала коммерческой эксплуатации сервиса - 2027 год. Для этого планируется вывести на орбиту более 250 космических аппаратов. Первые 16 спутников были запущены в марте.