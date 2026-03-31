Поправки о механизме расчета утильсбора на авто из ЕАЭС не вступят в силу с 1 апреля

Этот проект постановления кабмина пока находится на согласовании, заявили в Минпромторге

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Проект постановления правительства о корректировке механизма расчета утильсбора на автомобили, ввозимые в РФ с территории стран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия), пока находится на согласовании и не вступит в силу с 1 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Министерство ранее подготовило и опубликовало на портале regulation.gov.ru проект постановления, направленный на устранение различных схем занижения таможенной стоимости ввозимого в РФ транспорта. В материалах к опубликованному проекту министерство указало предполагаемый срок вступления в силу соответствующих поправок - 1 апреля 2026 г.

Однако, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, с апреля мера пока не заработает. "Проект акта проходит установленную законодательством процедуру согласования, в том числе в части рассмотрения поступивших замечаний и предложений, формирования заключения об оценке регулирующего воздействия и подготовки к внесению на рассмотрение в правительство РФ. Информация о дате вступления акта в силу будет размещена дополнительно, по завершении данной процедуры", - сказали в министерстве, не уточнив, когда мера может фактически заработать.

Ранее в министерстве сообщали, что "для выравнивания условий оплаты утильсбора на транспортные средства, ввозимые с территории государств - членов ЕАЭС, проектом постановления предлагается распространить формулу, которая применяется для расчёта суммы утильсбора на автомобили, которые ввозятся частными лицами". При этом регулятор добавлял, что с учетом действующего порядка уплаты косвенных налогов на автомобили, произведённые на территории ЕАЭС и ввозимые в РФ юридическими лицами, суммы уплаченных косвенных налогов при расчёте утильсбора учитываться не будут.

Прорабатываемые нововведения по утильсбору, о которых идет речь, направлены против занижения таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС. Соответствующими "лазейками" пользовались, например, покупатели автомобилей в Киргизии, оформляя ввоз на физлицо по ТПО (таможенный приходный ордер). Однако новый порядок предполагает, что разницу между заниженной пошлиной и российской ставкой планируют учитывать в утильсборе. То есть ввоз автомобилей из всех стран ЕАЭС при принятии прорабатываемых поправок смогут считать по единому тарифу российской таможни. Таким образом, сэкономить на внутренних пошлинах какого-то отдельного государства при поставке автомобиля в РФ уже не получится.

"На данный момент при оформлении импортных автомобилей, ввозимых в РФ через страны ЕАЭС, зафиксирован ряд случаев существенного занижения таможенной стоимости транспортного средства, а также использования различных схем снижения подлежащих уплате платежей (в частности, при оформлении таких автомобилей через ТПО, а не через таможенную декларацию). Изменения в постановление №1291, связанные с распространением единой формулы расчёта утилизационного сбора, направлены на исключение таких случаев. Ранее такой подход уже был применён к автомобилям, ввезенным в ЕАЭС юридическими лицами. Планируется распространить его на ввоз физическими лицами. При этом предлагаемое решение не повлияет на тех импортеров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля", - заявляли ранее в Минпромторге.

Регулятор в документации к проекту постановления сообщал, что за 2025 г. ввоз транспортных средств в РФ с территории стран ЕАЭС осуществляли 497 юрлиц и 90,6 тыс. физлиц.

По данным аналитического агентства "Автостат", за 2025 г. физические и юридические лица ввезли в РФ из стран ЕАЭС в общей сложности почти 82,2 тыс. новых легковых автомобилей и 24,6 тыс. - с пробегом. В частности, более 52,5 тыс. новых автомобилей были доставлены физлицами из Киргизии, ещё почти 17 тыс. шт. - из Белоруссии, 11 тыс. - из Казахстана. Заметный объем поставок подержанных машин физлицами в прошлом году зафиксирован из Белоруссии - 19 тыс. шт.