Поиск

Четыре человека ранены из-за атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко - глава Казинской территориальной администрации. В Валуйской ЦРБ у мужчины диагностировали осколочное ранение кисти. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В городе Шебекино от атаки FPV-дрона пострадал водитель грузовика. После оказания медпомощи в местной больнице мужчина переведён в областную клиническую больницу.

При атаке дрона на другой автомобиль в Шебекине мужчина получил баротравму. Ему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего он направлен для обследования в городскую больницу №2 Белгорода.

В посёлке Разумное Белгородского округа при детонации беспилотника женщина получила баротравму. Она доставлена в городскую больницу №2 Белгорода.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 31 марта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });