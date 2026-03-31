Четыре человека ранены из-за атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в Белгородской области в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко - глава Казинской территориальной администрации. В Валуйской ЦРБ у мужчины диагностировали осколочное ранение кисти. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В городе Шебекино от атаки FPV-дрона пострадал водитель грузовика. После оказания медпомощи в местной больнице мужчина переведён в областную клиническую больницу.

При атаке дрона на другой автомобиль в Шебекине мужчина получил баротравму. Ему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего он направлен для обследования в городскую больницу №2 Белгорода.

В посёлке Разумное Белгородского округа при детонации беспилотника женщина получила баротравму. Она доставлена в городскую больницу №2 Белгорода.