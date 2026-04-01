Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2025г составила 293 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2025 году составила 293 млрд рублей, сообщила компания.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 292 млрд руб.

В 2024 году чистая прибыль компании составляла 1,084 трлн руб. "Существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Помимо этого, на динамику показателя в отчетном периоде негативно повлияли рост ставки налога на прибыль, неденежные и разовые факторы", - указывает НК.

Выручка от реализации в 2025 году сократилась на 18,8%, до 8,236 трлн руб., показатель EBITDA уменьшился на 28,3%, до 2,173 трлн руб. Темп снижения затрат и расходов был меньше, чем у выручки, в том числе из-за ценового давления, обусловленного опережающей инфляцию индексацией тарифов естественных монополий, поясняет компания. Капитальные затраты снизились на 5,7% и составили 1,360 трлн руб., что обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего, на активах сегмента "Разведка и добыча" на основе строгого ранжирования и оптимизации портфеля инвестиционных проектов. Скорректированный денежный поток сократился в 1,9 раза, до 700 млрд руб.

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2025 года составило 1,5х и продолжает сохраняться на уровне существенно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями, отмечает НК.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд руб. Промежуточный дивиденд составил 11,56 руб. на акцию. Составленный консенсус-прогноз предполагает, что финальный дивиденд за 2025 год будет 2,26 руб. на акцию.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Апрель будет теплее нормы на большей части европейской территории России

 Апрель будет теплее нормы на большей части европейской территории России

Один пожарный погиб и трое пострадали при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1253 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });