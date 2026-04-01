ЦБ РФ с 1 апреля ужесточит оценку доходов при расчете показателя долговой нагрузки заемщиков

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 апреля уточняет правила расчета долговой нагрузки заемщика, разрешая банкам и МФО использовать выписки по счетам только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду.

Соответствующие изменения вносятся указанием Банка России № 7286-У.

Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам.

Кроме того, с 1 апреля ЦБ вводит запрет на применение модельного подхода к зарплатным клиентам банка для дестимулирования учета неофициальных доходов. Модели, которые были одобрены до этой даты, банки смогут применять в течение 1 года с момента их одобрения. После этого, чтобы учитывать другие источники дохода зарплатного клиента, кредиторам нужно будет получить от него подтверждающие документы.

При этом банки и МФО по-прежнему смогут использовать широкий перечень документов о доходах, полученных из государственных информационных систем или напрямую от заемщика, - например, справку по НДФЛ или выписку по зарплатному счету.

Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя будет использовать документы, которые они выдали сами себе. При этом ИП сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам, а подтвердить собственный доход они смогут с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов.

ЦБ сохраняет упрощенный подход, при котором заемщик заявляет доход в анкете банка, не предоставляя при этом подтверждающие документы. Но использование такого подхода будет постепенно ограничиваться. Если сейчас кредитор при расчете долговой нагрузки может учесть заявленный доход в сумме не выше среднедушевого дохода в регионе по данным Росстата, то с 1 июля 2026 года банк должен будет применить к нему дополнительный дисконт в 10%.

Полностью отказаться от упрощенного подхода и учитывать только официально подтвержденные доходы заемщиков планируется с 1 июля 2027 года.

ЦБ РФ МФО НДФЛ
