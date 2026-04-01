В России начинается отправка призывников в войска в рамках весенней кампании

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Отправка призывников к месту прохождения военной службы стартует в РФ в среду, она продлится до 15 июля.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее заявлял, что с 1 января на территории РФ проводятся мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, но отправка осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. По указу президента РФ, всего в этом году на военную службу призовут 261 тыс. человек.

"Исключение в текущий период отправок составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, и педагогические работники образовательных организаций, отправка на военную службу которых пройдет с 1 мая по 15 июля", - сообщал Цимлянский.

Призывники не будут направляться для прохождения службы в Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, они не будут задействованы в специальной военной операции. Срок службы по-прежнему составляет один год, сообщали также в Генштабе.

Как сообщалось, в ходе призыва 2026 года применяются "Единый реестр воинского учета" и электронные повестки.

ВС РФ РФ Минобороны РФ Генштаб Владимир Цимлянский
 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

