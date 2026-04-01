В России начинается отправка призывников в войска в рамках весенней кампании

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Отправка призывников к месту прохождения военной службы стартует в РФ в среду, она продлится до 15 июля.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее заявлял, что с 1 января на территории РФ проводятся мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, но отправка осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. По указу президента РФ, всего в этом году на военную службу призовут 261 тыс. человек.

"Исключение в текущий период отправок составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, и педагогические работники образовательных организаций, отправка на военную службу которых пройдет с 1 мая по 15 июля", - сообщал Цимлянский.

Призывники не будут направляться для прохождения службы в Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, они не будут задействованы в специальной военной операции. Срок службы по-прежнему составляет один год, сообщали также в Генштабе.

Как сообщалось, в ходе призыва 2026 года применяются "Единый реестр воинского учета" и электронные повестки.