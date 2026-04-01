Апрель будет теплее нормы на большей части европейской территории России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Средняя температура в апреле на большей части европейской территории страны ожидается на 1-2 градуса выше нормы, на азиатской части выше нормы прогнозируется температура на юго-западе Сибири, в Магаданской области, на востоке Якутии и на Урале, следует из прогноза аномалий температуры и осадков на апрель, подготовленного Гидрометцентром России.

"Средняя месячная температура воздуха на большей части (европейской) территории ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений; на западе Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе около нормы", - говорится в прогнозе Гидрометцентра.

На азиатской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений. При этом, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Магаданской области и на востоке Якутии температура будет на 1 градус выше нормы, а в Уральском федеральном округе - на 1-2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков на большей части европейской территории страны в апреле ожидается около нормы. Дефицит осадков ожидается на севере Приволжского федерального округа и в Краснодарском крае, а в регионах Северо-Кавказского федерального округа в апреле прогнозируется выпадение осадков больше нормы.

На азиатской территории страны месячное количество осадков меньше нормы прогнозируется на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, на юге Ханты-Мансийского автономного округа, на Среднем и Южном Урале, в Забайкальском крае, на северо-востоке Дальневосточного федерального округа и севере Камчатского края. В центральных районах Красноярского края, в западной половине Якутии, на юге Хабаровского края, в Приморье и на Сахалине ожидается выпадение осадков больше нормы.

Гидрометцентр
