Максимальный размер переплаты по займам МФО с 1 апреля снизится со 130% до 100%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Уровень предельной переплаты по потребительским займам микрофинансовых организаций (МФО), срок возврата по которым на момент его заключения не превышает года, с 1 апреля снижается со 130% до 100% от первоначальной суммы займа.

Закон, снижающий максимальный уровень переплаты, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2025 года.

Кроме того, уточняются правила расчета долговой нагрузки заемщика. Выписки по счетам с 1 апреля МФО смогут использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Другие поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам.

При этом МФО по-прежнему смогут использовать перечень документов о доходах, полученных из государственных информационных систем или напрямую от заемщика, например, справку по НДФЛ или выписку по зарплатному счету.

Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя будет использовать документы, которые они выдали сами себе. Подтвердить собственный доход они смогут с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов.

Если заемщик не дал согласие на раскрытие данных из бюро кредитных историй, то МФО с 1 апреля должны будут признавать сумму среднемесячных платежей заемщика равной величине его среднемесячного дохода.

