Банки с 1 апреля будут передавать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью выше 75 млн руб

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Кредитные организации и филиалы иностранных банков с 1 апреля 2026 года должны информировать Росфинмониторинг об операциях по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 75 млн руб. либо эквивалента в иностранной валюте, соответствующий приказ службы вступил в силу в марте.

Контролю подлежат операции как с наличными, так и с безналичными денежными средствами, отмечали в Росфинмониторинге.

Ранее минимальный порог для обязательного контроля операций по таким сделкам составлял 5 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2025 года подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу определять финансовые пороги сделок с недвижимостью, которые подлежат "антиотмывочному" контролю. При этом минимальное значение установлено на уровне 5 млн руб.