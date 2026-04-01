Президент РФ и премьер Армении обсудят текущее состояние и перспективы отношений стран

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как ожидается, Путин и Пашинян обсудят текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве. Они также затронут актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

Путин и Пашинян общались неделю назад по телефону и договорились продолжить диалог при личной встрече.