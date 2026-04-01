Новый телеканал "Союзный" начинает своё вещание

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Медиахолдинг Союзного государства, созданный по совместному решению президентов РФ и Белоруссии, начинает свою работу одновременно с выходом в эфир российско-белорусского телеканала "Союзный".

Телеканал "Союзный" приходит на смену каналу "БелРос"; его круглосуточное вещание осуществляется через кабельные и спутниковые сети, онлайн-кинотеатры (OTT-платформы), а также в интернете на всех доступных ресурсах, в том числе VK Видео, "Одноклассники" и Max.

"Союзный" - это путеводитель по Союзному государству. Наша задача - показать Союз не как проект, а как жизнь. Зритель становится участником, а не наблюдателем", - сообщили в пресс-службе телеканала.

В программу телеканала войдут новости, документальные фильмы об истории и культуре, передачи о рыбалке и путешествиях, а также отечественные фильмы и сериалы, программы о науке и технологиях, а также актуальные новости, подкасты, аналитика, уточнили в пресс-службе.

Телеканал "Союзный" и все одноименные цифровые ресурсы входят в структуру АНО "Медиакомпания Союзного государства", которая создана в соответствии с постановлением Высшего Госсовета Союзного государства от 29 января 2024 года и постановлением Совета министров Союзного государства от 5 ноября 2024 год "О реформировании СМИ Союзного государства".

