Власти заявили, что потерявшие скот из-за пастереллеза жители Новосибирской области получили компенсации за апрель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Жители Новосибирской области, у которых изъяли скот из-за эпизоотии, получили меры поддержки за апрель, заявила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

"Всего в апреле социальные выплаты в связи с частичной потерей семейного дохода получили 273 из 274 пострадавших семей на сумму 15,74 млн рублей", - цитирует пресс-служба областного правительства Бахареву.

От одной семьи заявление на компенсацию стоимости утерянных животных поступило с указанием реквизитов супруга без соответствующей доверенности, а заявление на предоставление социальных выплат в связи с частичной потерей дохода до сих пор не подано, после завершения оформления документов выплаты будут сделаны в кратчайшие сроки, добавили в пресс-службе.

Социальная помощь предоставляется в течение девяти месяцев равными платежами и в общей сумме составит более 167 тыс. рублей на каждого члена семьи, отметили в облправительстве.

Ранее министр труда региона заявляла, что в марте компенсации за изъятых животных и социальные выплаты получили 273 из 274 пострадавших семей на сумму 107,38 млн рублей. Выплаты получили жители шести сел в пяти районах Новосибирской области.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.

