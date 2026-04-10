Прокуратура предостерегла новосибирские власти от нарушений ветзаконодательства

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирской области предостерегла заместителя председателя правительства и глав муниципалитетов региона о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства в связи с ситуацией, сложившейся в ходе ликвидации очагов пастереллеза, сообщает в пятницу областное надзорное ведомство.

"Органами прокуратуры ветеринарная служба региона и курирующий данное направление заместитель председателя правительства области, главы муниципалитетов предостережены о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства", - говорится в сообщении.

В правительстве региона соответствующее направление курирует зампред правительства - министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

Отмечается, что прокурор области Александр Бучман провел рабочее совещание по вопросам противоэпизоотической обстановки в регионе с участием представителей всех причастных органов региональной власти, местного самоуправления, следствия, на котором обсуждены проблемные вопросы восстановления прав пострадавших граждан и организаций.

"По результатам заседания определены совместные мероприятия, даны поручения руководителям органов власти, исполнение которых поставлено прокуратурой области на контроль. Также прокурором области обозначена необходимость разработки новой региональной программы по поддержке пострадавших граждан", - говорится в сообщении.

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с изъятием животных, произведены выплаты в общей сумме свыше 120 млн рублей.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.