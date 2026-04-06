Поиск

Туристические центры Дагестана не пострадали от наводнений

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане основные туристические центры работают в обычном режиме, как и гостиницы; несмотря на наводнения, аннуляций туров нет, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Несмотря на паводки и подтопления в Дагестане, туристическая инфраструктура и экскурсионные маршруты не пострадали - отели, достопримечательности и аэропорт открыты. Стихия затронула в основном горные села и отдельные муниципалитеты Южного Дагестана, такие как Мамедкала и Дагестанские Огни, которые не являются туристическими зонами - туристов там нет", - рассказали в АТОР.

По словам туроператоров, после прекращения дождей туристы могут посещать все запланированные объекты в рамках экскурсий без ограничений. Что касается отелей и аэропорта Махачкалы, то они не останавливали работу. Туристы в Дагестане не обращались за медицинской помощью на фоне паводков, их отдых продолжается в штатном режиме.

Массовых аннуляций туров в Дагестан нет, но некоторое снижение спроса все же фиксируется.

"После 28 марта количество новых броней уменьшилось на 25%, однако массовых отказов не произошло - туристы самостоятельно отслеживают обстановку", - рассказали в PEGAS Touristik.

По информации "Интуриста", темпы бронирования Дагестана немного снизились - часть туристов заняла выжидательную позицию. Аннуляции туров редки, запросов на перенос поездок практически нет, и все ранее забронированные путевки, включая майские праздники, в основном сохраняются.

Как отмечает вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, дальнейшая реакция туристов будет зависеть от скорости ликвидации последствий. По его мнению, чтобы убедиться, что все в порядке, туристам потребуется около трех недель после нормализации обстановки.

"Основные бронирования по Дагестану сейчас приходятся на лето, начиная с июня. По сравнению с предыдущей неделей их количество снизилось примерно на 20%. И хоть спрос немного просел, он по-прежнему ориентирован на летние месяцы, и есть все основания полагать, что к началу сезона ситуация полностью восстановится", - подытожил Ромашкин.

В ряде районов Дагестана 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей началось наводнение, это вызвало размытие дорог, массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Подтопления коснулись и жилых домов республики, в некоторых районах потребовалась эвакуация жителей. Власти региона ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Хроника 28 марта – 06 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
АТОР Дагестан Сергей Ромашкин Интурист Дельфин PEGAS Touristik
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

