В Дагестане проведут комплексную проверку законности построенного жилья

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов попросил правоохранительные органы провести комплексную проверку законности выданных разрешений на строительство многоквартирных и частных домов в опасных зонах, в том числе вблизи рек.

"Сегодня я попросил провести глубокую проверку (по факту незаконного строительства - ИФ). Нужно выяснить, кто давал разрешение на строительство этих домов и кто давал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных на месте участков под индивидуальные жилые постройки. С просьбой провести проверку я обратился и к следственному комитету, и к прокуратуре", - сказал он журналистам после заседания оперативного штаба республики.

Он отметил, что если бы русла рек не были застроены домами, то и таких подтоплений не произошло бы.

"Я сегодня дал поручение скорректировать бюджет и в летний период, когда угроза подтоплений значительно ниже, вычистить оба русла рек (вышедших из берегов - ИФ)", - добавил Меликов.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов уточнил, что пострадавшие шестиэтажные дома в Махачкале были построены вблизи русла реки с нарушением закона и были оформлены как индивидуальные жилые дома.

Ранее Меликов заявлял, что проблемы с подтоплениями в столице региона во многом вызваны бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Он давал поручение республиканскому Минстрою провести документальную проверку вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. В Махачкале паводком повреждено почти 3,8 тысячи домов. В городе Дагестанские огни паводком повреждено более 450 домов, затоплено около 70 улиц.

МЧС эвакуировало в превентивных целях из четырех микрорайонов Дербентского района свыше 4 тысяч человек из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Там погибли два человека, которых унесло течением. Еще пять человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в селе Кирки Кайтагского района. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

В Карабудахкентском районе Дагестана из-за паводка и сильных осадков из лагеря "Солнечный берег" на десяти автобусах эвакуировали 150 детей, которые там отдыхали и обучались.

В Махачкале на улице Айвазовского из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому.

Хроника 28 марта – 06 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
