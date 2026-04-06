Четыре человека погибли в Дагестане при попытке проехать по затопленным дорогам

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены в Дагестане по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 5 апреля в Дербентской районе, несмотря на опасность и затопление дороги из-за прорыва земляного вала Геджухского водохранилища, водитель решил перевозить пять пассажиров, но его автомобиль был снесен потоком воды в канал, в результате чего погибли два несовершеннолетних.

Аналогичное происшествие произошло в этом же районе с участием другого автомобиля, погибла женщина и ее несовершеннолетняя внучка.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана.