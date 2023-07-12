Принят закон о продаже на аукционе элитного жилья коррупционеров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 310877-8, который позволит продать на аукционе 146 элитных квартир, конфискованных у коррупционеров, а деньги направить в федеральный бюджет, в то время как сейчас вся конфискованная недвижимость должна передаваться по договорам социального найма малоимущим.

Этот законопроект правительство внесло в палату в марте. Первое чтение он прошел в мае.

По действующему законодательству, в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, замещающего в том числе государственную должность, его доходу, генеральный прокурор (или подчиненные ему прокуроры) обращаются в суд с заявлением об обращении в доход государства объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций.

Как пояснил ранее суть инициативы замминистра финансов Алексей Моисеев, сейчас все конфискованное имущество (яхты, акции, автомобили) подлежит продаже, отдельно выделено только жилье, которое может быть использовано только для социального найма - то есть безвозмездной аренды малоимущими.

"До сих пор действует какая норма, что жилье, которое поступает в казну, оно используется для целей социального найма. Казалось бы - благая идея, всегда у нас дефицит, всегда с этим проблемы есть во всех субъектах. Норма, на наш взгляд, правильная, но есть вот эти 146 квартир, которые (элитные - ИФ), их нельзя отдать в социальный наем, потому что их содержание дорого обходится. Также возможны разного рода махинации, когда жена префекта какого-то города, какого-то района неожиданно окажется самой малоимущей и получит себе в соцнаем какой-то дворец. Правительство приняло решение, что необходимо это продавать", - сказал Моисеев.

Принятый закон содержит две новеллы. Первая - предлагает методику, которая позволит отнести квартиру к разряду элитной, вторая - предлагает для ее продажи аукцион и расписывает его правила.

"Законопроект предполагает очень четкую градацию - что продается, что не продается. А именно - Минстрой России каждый месяц публикует среднюю цену по квадратному метру каждого субъекта РФ. Это официальная статистика, она на сайте Минстроя каждый месяц публикуется, соответственно, Росимущество всегда перед продажей любого имущества проводит оценку. Оценку производят независимые оценщики, причем потом эта оценка проверяется в СРО оценщиков и в соответствующем подразделении Росимущества. Если цена метра в результате оценки оказывается в два раза выше, чем средняя цена, которая опубликована Минстроем на данный момент времени, то квартира подлежит продаже, если нет, значит, передается в социальный наем. Очень четкая процедура, которая никаких коррупциогенных возможностей не содержит", - заверял замминистра.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Предусматривается, что приватизации будут подлежать жилые помещения, поступившие в жилищный фонд РФ после дня вступления в силу данного закона, а также поступившие в жилищный фонд, но еще не переданные гражданам по договорам социального найма на день вступления в силу закона.