Прокуроры в 2025 году добились перечисления 18 млрд рублей участникам СВО и их семьям

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Прокуроры в 2025 году добились обеспечения защиты прав более чем 600 тысяч военнослужащих, принимающих участие в СВО, и членов их семей, сообщает Генпрокуратура.

"В 2025 году прокуроры обеспечили защиту прав 620 тысzx военнослужащих и членов их семей. По требованиям надзорного ведомства было перечислено свыше 18 млрд рублей социальной поддержки" ,- говорится в сообщении.

На контроле прокуроров останется вопрос своевременного получения военнослужащими и их близких денежных выплат. Так, в Херсонской области прокуроры добились перечисления 153 военнослужащим выплат на сумму свыше 61 млн рублей.

В ряде регионов, включая Ростовскую, Воронежскую, Амурскую, Липецкую, Челябинскую, Владимирскую области, а также Приморский, Хабаровский, Ставропольский края, прокуратура пресекала факты необоснованного отказа в назначении выплат.

"Кроме того, Генпрокуратура России добивалась расширения перечня лиц, имеющих право на меры социальной поддержки. Например, военная прокуратура Черноморского флота способствовала отнесению к числу участников СВО 53 членов экипажей двух кораблей, выполнявших специальные задачи. После этого указанные граждане получили право на дополнительные меры социальной поддержки" ,- сообщили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура СВО
