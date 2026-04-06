Москва сочла враждебным шагом сотрудничество компаний Японии и Украины в производстве дронов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Москва рассматривает партнерство японского производителя дронов Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones как шаг, причиняющий ущерб интересам России в сфере безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о запуске проекта японо-украинского сотрудничества в сфере военных беспилотных технологий.

Представитель МИД РФ добавила, что "такие решения не способствуют скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивают боевые действия".

"Хотели бы также напомнить, что представляющие угрозу нашей стране и нашим гражданам вооружения, равно как и создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для Вооруженных сил Российской Федерации", - отметила Захарова.