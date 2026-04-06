В РКК "Энергия" надеются на первый космический полет нового корабля в 2028-2029 году

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Первый запуск перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) состоится в 2028-2029 годах, сообщил генеральный конструктор - замгендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев на пленарной сессии конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях".

"Мы стараемся, чтобы условия выведения на космическую орбиту были более комфортными. Перспективный космический корабль, который мы создаем, я очень надеюсь, что в 2028, максимум в 2029 году полетит", - сказал он.

"Он уже существенно меньше требований предъявляет для человеческого организма - то есть перегрузок, возвращения на Землю", - отметил Соловьев.

28 декабря 2024 года в "Роскосмосе" сообщили, что один беспилотный и два пилотируемых полета ПТК нового поколения планируется провести в 2028 году в рамках летных испытаний. В 2026 году пройдут испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе, в 2027 году - в зоне максимальных скоростных напоров, отметили в госкорпорации.

7 ноября 2023 года Соловьев сообщал, что первый полет ПТК с экипажем состоится в 2028-2029 годах.

Владимир Соловьев РАН РКК Роскосмос РКК "Энергия"
На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

 Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ

Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

 Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

 Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность

Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

 Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

 ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 85 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1397 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8915 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });