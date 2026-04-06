В РКК "Энергия" надеются на первый космический полет нового корабля в 2028-2029 году

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Первый запуск перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) состоится в 2028-2029 годах, сообщил генеральный конструктор - замгендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев на пленарной сессии конференции "Наука на пилотируемых орбитальных станциях".

"Мы стараемся, чтобы условия выведения на космическую орбиту были более комфортными. Перспективный космический корабль, который мы создаем, я очень надеюсь, что в 2028, максимум в 2029 году полетит", - сказал он.

"Он уже существенно меньше требований предъявляет для человеческого организма - то есть перегрузок, возвращения на Землю", - отметил Соловьев.

28 декабря 2024 года в "Роскосмосе" сообщили, что один беспилотный и два пилотируемых полета ПТК нового поколения планируется провести в 2028 году в рамках летных испытаний. В 2026 году пройдут испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе, в 2027 году - в зоне максимальных скоростных напоров, отметили в госкорпорации.

7 ноября 2023 года Соловьев сообщал, что первый полет ПТК с экипажем состоится в 2028-2029 годах.