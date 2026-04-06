На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На "Нижнекамскнефтехиме" подтверждена гибель 11 человек в результате пожара, продолжаются поиски одного сотрудника предприятия, сообщила пресс-служба "СИБУРа".

"Общее число госпитализированных в медицинские центры Москвы, Казани, Нижнекамска на сегодня составляет 25 человек. У всех наблюдается позитивная динамика в выздоровлении. Четверо сотрудников, ранее госпитализированных в Москву, а также двое в Казани уже переведены из реанимации в общую палату, один выписан", - сообщается в пресс-релизе.

"Нижнекамскнефтехим" выплатит компенсации госпитализированным пострадавшим и семьям жертв, а также запустит программу поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия.

3 апреля сообщалось о семи погибших и 72 пострадавших. На тот момент оставалась неизвестной судьба пятерых человек.

31 марта на НКНХ при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Основные производственные узлы НКНХ не были затронуты и продолжили работу.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".