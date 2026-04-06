Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали всех заблокированных из-за обесточивания шахты "Белореченская" в Луганской народной республике горняков на поверхность, никто не пострадал, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте "Белореченская", эвакуированы и находятся в безопасности. Благодаря оперативности наших спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность", - сообщил Пасечник в своем канале в Мах.

По его данным, среди эвакуированных шахтеров пострадавших нет.

Ранее в понедельник Пасечник сообщил об ударе ВСУ по территории шахты "Белореченская", в результате чего из-за аварийного отключения электричества под землей оставался 41 сотрудник шахты.



