Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов в Дербенте Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Медицинские службы в Дагестане работают в усиленном режиме из-за паводков; коечной мощности достаточно для оказания медпомощи жителям, все необходимые медикаменты имеются в наличии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, медики проводят вакцинацию населения пострадавших от наводнения районов от гепатита А.

"Медицинские службы работают в усиленном режиме. Паводком повреждены два фельдшерско-акушерских пункта. Стационары работают в обычном режиме, коечной мощности достаточно для оказания плановой и экстренной медицинской помощи жителям. Все необходимые медикаменты имеются в наличии", - сказал Кузнецов журналистам.

В регион по поручению министра здравоохранения России направлен главный внештатный специалист эпидемиолог и специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сообщил помощник министра.

Сильные дожди, прошедшие в Дагестане 28 марта и 4-5 апреля, привели к подтоплению домовладений, дорог, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов республики.

Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище эвакуированы более 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.

Поднятие уровня воды привело к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе. Там погибли два человека, которых унесло течением. Еще пять человек удалось спасти. Также один погибший был обнаружен в разрушенном из-за оползня доме в в селе Кирки Кайтагского района.