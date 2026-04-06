Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ установило квоты на стипендии правительства для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026-2027 учебный год. Приказ опубликован на официальном портале портале правовой информации.

В соответствии с приказом квота на стипендию правительства по конкурсной группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" установлена в 1 690 стипендий, "Здравоохранению и медицинским наукам" - в 763 стипендии, по "Наукам об обществе" - в 1 413, по "Математике и естественной науке" - в 339, по "Сельскому хозяйству и сельскохозяйственным наукам" - в 185, по "Образованию и педагогическим наукам" - в 517, по "Гуманитарным наукам" - 289, по "Искусству и культуре" - 178.

Кроме того, одна квота выделена для стипендии правительства по конкурсной группе "Оборона и безопасность государства. Военные науки".