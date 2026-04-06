Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Осужденный также лишен права занимать государственные и муниципальные должности на 10 лет, он отправится отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима.

Суд признал Смирнова виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Кроме основного наказания, суд постановил лишить его почетного звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", присвоенного в сентябре 2023 года. Также с него взыскано в доход государства 20 млн 950 тыс. рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений.

В свою очередь губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что приговор Смирнову - это приговор масштабной коррупции, которая, "цвела в регионе пышным цветом последние годы".

"Будем делать всё, чтобы выжигать её калёным железом, тем более, что сегодняшний приговор - отнюдь не финальный. Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит, в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать. Правительство Курской области со своей стороны и впредь намерено этому только способствовать", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что Смирнов признал вину в деле о взятках при возведении оборонительных сооружений. Обвинение просило для него 15 лет заключения.

Согласно предъявленному обвинению, он совместно с бывшим заместителем губернатора Алексеем Дедовым при посредничестве предпринимателя Дмитрия Шубина получил более 12,9 млн рублей от компаний "Стройтехногрупп" и "Евроклимат 2000" за действия, связанные, в том числе, с заключением и реализацией контрактов по фортификационным сооружениям.

Кроме того, они получили еще 8 млн рублей за аналогичные действия в интересах аффилированного с экс-депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым ООО "КТК Сервис", с которым по их указанию АО "Корпорация развития Курской области" заключило договор подряда на строительство фортификационных сооружений на сумму более 192 млн рублей, считает следствие.

Дедов также обвиняется по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он признал свою вину. Обвинение просит для него 19 лет колонии строгого режима.

В феврале бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин был приговорен к девяти годам колонии общего режима.