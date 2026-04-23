Потребность России в специалистах с высшим образованием к 2032 году оценена в 4,5 млн человек

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - России к 2032 году потребуются около 4,5 млн специалистов с высшим образованием, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на открытии экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

"Достижение технологического лидерства России - национальная цель. (...) Роль университетов здесь велика - именно они готовят кадры для экономики. К 2032 году России будут нужны 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием. Это данные кадрового прогноза нацпроекта "Кадры"", - сказал он.

По его словам, важно ориентироваться не только на число таких специалистов, но и на качество их подготовки. Он добавил, что необходимо готовить не просто исполнителей, а творчески мыслящих, инициативных специалистов, способных создавать свои уникальные технологии и решения.

"Рассчитываю, что вместе с бизнес-сообществом будут рассмотрены образовательные стандарты, определены новые форматы образовательного процесса", - отметил вице-премьер.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что понятие "высшее образование" необходимо переосмыслить во всех ключевых проявлениях.

"Конечно же, речь идет не о механическом увеличении продолжительности срока обучения, отказе от определенных понятий, либо об объединении специальностей и направлений, либо о перестановке дисциплин учебных планов. Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие "высшее образование" во всех его ключевых проявлениях", - подчеркнул министр.

В Национальном центре "Россия" начался трехдневный экспертный диалог "Высшее образование в новую технологическую эпоху". Там представители федеральных министерств, Российской академии наук, академического и профессионального сообществ, бизнеса будут прорабатывать подходы к обновлению модели высшего образования с учетом трендов развития технологий, демографической ситуации, изменений на рынке труда.

Итогом трехдневной работы должен стать программный документ с критериями выделения специальностей и принципами формирования их перечня в рамках новой модели высшего образования с учетом технологических и демографических вызовов, новой ситуации на рынке труда. Наработки экспертов будут отражены в докладе премьер-министру Михаилу Мишустину при проведении в мае двух стратегических сессий: по развитию инженерных вузов и технических колледжей и по совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием, сообщили в пресс-службе вице-премьера Чернышенко.

