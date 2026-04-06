Сенатор Косачев напомнил Еревану о масштабах российской поддержки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Армянским политикам следует должным образом оценивать масштаб российской поддержки в виде низкой стоимости газа, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики, написал в мессенджере вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Нынешняя цена на российский газ - это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране. Мне кажется, со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики", - считает он.

Так сенатор отреагировал на заявление председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна о том, что в случае повышения цен на российский газ для Армении, она выйдет из ЕАЭС и остальных структур.

"Сама постановка вопроса в таком ключе выглядит некорректной. Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Н.Пашиняном 1 апреля президент России В.В.Путин дал четкую картину нынешней ситуации: "цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении - 177,5 доллара за 1000 кубов". Обращу внимание - без динамики, просто как констатацию факта", - отметил Косачев.

По его словам, это та реальность, в которой сегодня живет и за счет которой развивает экономику и социальную сферу республика, получая значительные конкурентные преимущества.

"И эта реальность существует на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Европе и во всем мире, спровоцированного действиями отнюдь не России, а совсем других стран", - написал сенатор.

Ранее Симонян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на поставляемый в республику газ.

"Подобные разговоры не являются новостью, к примеру, разговоры об импорте армянских товаров, о цене на газ. Должен сказать, что если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС, - сказал Симонян. - Но не думаю, что дело дойдет до этого, поскольку я знаю, что состоялся очень хороший, эффективный разговор между главами двух стран".

В Москве 1 апреля прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Армения ЕАЭС Константин Косачев ОДКБ Никол Пашинян Владимир Путин Ален Симонян
На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

 Введены квоты на стипендии правительства для студентов в 2026/27 учебном году

Энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ

Один из осужденных за теракт в Crocus City Hall покончил с собой в СИЗО

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

 Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет колонии по делу о взятках

Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

 Жителей пострадавших от наводнения районов Дагестана вакцинируют от гепатита А

Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность

Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

 Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

 ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 87 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8915 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
