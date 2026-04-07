В Армении за партию Пашиняна готовы проголосовать 24,3% избирателей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Армении 24,3% избирателей готовы проголосовать на парламентских выборах за партию "Гражданский договор" нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, показал опрос армянского представительства Gallup International Association.

Опрос провели по телефону 1-3 апреля среди 1001 респондента. Их спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы были в ближайшее воскресенье.

За партию "Сильная Армения", возглавляемую находящимся под домашним арестом российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном готовы проголосовать 13,4% респондентов. За партию "Процветающая Армения" крупного предпринимателя Гагика Царукяна - 7,9%, за блок "Армения", который возглавляет экс-президент республики Роберт Кочарян - 5,5% опрошенных.

51,9% респондентов намерены принять участие в выборах.

Парламентские выборы намечены на 7 июня. Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила, будет иметь право на избрание премьер-министра республики.

