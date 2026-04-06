Москва призвала не допустить негативного развития ситуации вокруг Ирана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - МИД России призвал к немедленному прекращению боевых действий в зоне конфликта вокруг Ирана b заявил, что Россия вместе с международными партнерами готова сделать все возможное для предотвращения сползания Ближнего Востока "в пропасть всепоглощающей войны с долгосрочными трагическими последствиями для всего мира".

"Вновь настоятельно призываем к немедленному прекращению боевых действий. Приветствуем усилия ряда государств, включая Пакистан, Турцию, Китай, по деэскалации напряженности вокруг Ирана в целях начала диалога о долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Обращаем внимание на заявление Генерального секретаря ООН А.Гутерреша от 2 апреля с призывом в адрес США и Израиля остановить войну, несущую колоссальные человеческие страдания и влекущую ужасающие экономические последствия, и в адрес Ирана - прекратить начатые после агрессии атаки на своих соседей", - говорится в заявлении МИД.

"Исходим из того, что шансы на политико-дипломатическое разрешение конфликта сохраняются. Сторонам необходимо отказаться от языка угроз, непозволительных оскорблений и ультиматумов, избегать действий, способных обрушить весь регион в непоправимый хаос, - заявили на Смоленской площади. - Крайне важно не допустить подрыва сохраняющихся шансов на переговоры с целью поиска политико-дипломатического решения".

"Призываем в полной мере учитывать данное обстоятельство в работе Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении.

"Ответственные члены мирового сообщества обязаны предотвратить сползание Ближнего Востока в пропасть всепоглощающей войны с долгосрочными трагическими последствиями для всего мира. Российская Федерация совместно со своими международными партнерами готова сделать для этого все возможное", - подчеркивает МИД.