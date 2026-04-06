США получили "чрезмерные требования" Ирана в ответ на предложение урегулировать конфликт

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США получила ответ Ирана на американские предложения по прекращению огня, но в Вашингтоне сочли контрпредложения Тегерана неконструктивными, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Чиновник США сказал, что в понедельник Иран направил ответ из 10 пунктов в связи с предложением закончить войну, - написал журналист издания Барак Равид в соцсети X. - Представитель властей сказал, что ответ был "максималистским", и неясно, позволит ли он двигаться в направлении дипломатического решения".

Ранее 6 апреля представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранские власти подготовили ответ на предложения США по прекращению огня, и Тегеран будет готов объявить о нем, когда появится такая необходимость.

Багаи напомнил, что несколько дней назад США передали Ирану через посредников план из 15 пунктов по прекращению огня. Позже иранские власти назвали план нелогичным и неприемлемым. "На основе наших интересов мы составили список требований, которые у нас были и есть до сих пор", - заявил он, говоря об ответе Тегерана на эти предложения США.