Житель Воронежской области получил ожоги в результате падения обломков БПЛА

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Воронежской области сбитый БПЛА упал на крышу склада, начался пожар, ожоги получил мужчина 1986 года рождения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Пострадавшего доставили в больницу.

Это был один из шести БПЛА, уничтоженных ПВО над одним из районов на юге области.

Повреждения получили четыре частных дома.

Непосредственная угроза удара БПЛА в Острогожском, Россошанском, Лискинском, Бутурлиновском районах и Борисоглебском округе сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона, сообщил Гусев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 апреля 2026 года Военная операция на Украине
