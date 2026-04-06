Житель Воронежской области получил ожоги в результате падения обломков БПЛА
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Воронежской области сбитый БПЛА упал на крышу склада, начался пожар, ожоги получил мужчина 1986 года рождения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Пострадавшего доставили в больницу.
Это был один из шести БПЛА, уничтоженных ПВО над одним из районов на юге области.
Повреждения получили четыре частных дома.
Непосредственная угроза удара БПЛА в Острогожском, Россошанском, Лискинском, Бутурлиновском районах и Борисоглебском округе сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона, сообщил Гусев.