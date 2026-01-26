В Воронеже умерла еще одна пострадавшая при атаке БПЛА 11 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Воронеже в больнице умерла пожилая женщина, раненная в результате атаки беспилотников в ночь на 11 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Это вторая жертва той атаки.

"В воронежской больнице умерла еще одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки на наш город вражеских беспилотников в ночь на 11 января. (...) Долгое время врачи делали все, чтобы пожилая женщина смогла восстановиться. Однако здоровье не выдержало", - написал Гусев в Telegram.

11 января в реанимации умерла молодая женщина, раненная той же ночью. В больнице оставалась одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.

Тогда в результате атаки дронов в городе были повреждены более 10 многоквартирных домов (один из них - нежилой), столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.