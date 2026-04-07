Православные верующие отмечают Благовещение

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь во вторник отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

В этот день верующие вспоминают известное событие, описанное в Евангелии от Луки, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится Сын, который станет Спасителем мира. По преданию, в руках архангел держал белую лилию - символ чистоты и непорочности, которая изображена практически на всех иконах Благовещения.

Благовещение - один из двунадесятых непереходящих праздников, поэтому каждый год он отмечается в одно и то же время: 7 апреля - православными, живущими по юлианскому календарю, и 25 марта - западными христианами. Дата его празднования была определена путем отсчета девяти месяцев назад от Рождества Христова.

На Руси издавна существовал обычай в этот праздник выпускать на волю птиц, которые символизируют Святой Дух, сошедший на Деву Марию.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });