В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту Калининграда (Храброво) возможны корректировки в расписании рейсов, сообщила Росавиация в своем канале в Max.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в/из Калининграда", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

