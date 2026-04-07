Число сбитых БПЛА на подлете к Ленинградской области достигло пяти

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Пять беспилотников ВСУ ликвидировано на подлете к Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Боевая работа продолжается", - добавил он в сообщении.

Ранее глава региона сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.