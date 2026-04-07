Депутаты предложили снизить контрольную нагрузку на рыбопромысловый флот на шельфе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, допускающий погрузку, выгрузку и перегрузку уловов водных биоресурсов и рыбной продукции на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ без обязательного присутствия должностного лица органа в области обеспечения безопасности.

Документ (N1199086-8) размещен в электронной базе парламента. Авторами выступили группа сенаторов и депутатов, среди которых первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

По действующим нормам погрузка, выгрузка, перегрузка уловов водных биоресурсов, рыбной продукции на шельфе и в исключительной экономической зоне РФ должны осуществляться в присутствии и под контролем должностного лица федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Авторы в пояснительной записке отмечают, что проведение данных мероприятий по контролю отнесено исключительно к компетенции ФСБ.

Законопроект предлагает наделить правительство полномочием утвердить перечень случаев, при которых такое присутствие при операциях с водными биоресурсами не требуется, а также порядок проведения погрузочно-разгрузочных операций для этих случаев.

Авторы указывают, что существующее требование сыграло свою роль в период слабого регулирования рыбной отрасли, но сейчас повсеместно внедрены электронные промысловые журналы, суда оснащены системами позиционирования, действуют системы прослеживаемости товаров.

В записке особо отмечается, что предприятия, принимающие уловы на плавучие базы (заводы), несут избыточную контрольную нагрузку: присутствие должностных лиц органов охраны необходимо и при перегрузке улова с добывающего судна на плавбазу, и при перегрузке произведенной продукции с плавбазы на транспортное судно. При этом деятельность плавбазы фактически тождественна работе береговых предприятий, для которых обязательный контроль при приемке улова не предусмотрен.

Это влечет значительные финансовые издержки, потерю промыслового времени и оказывает существенное влияние на финансово-экономическое состояние предприятий Дальневосточного региона, указывают авторы.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки. В заключении отмечается, что предлагаемый порядок для случаев из перечня охватывает погрузку, выгрузку и перегрузку уловов водных биоресурсов, но не рыбной продукции. Также правительство обратило внимание на отсутствие положений о сроке вступления закона в силу, которые должны соответствовать требованиям федерального закона "Об обязательных требованиях в РФ" - вступление в силу с 1 марта или 1 сентября.

Госдума Алексей Гордеев Андрей Яцкин Дальневосточный регион
