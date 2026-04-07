Работа предприятия приостановлена в Воронежской области после атаки БПЛА

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Производственный процесс приостановлен на предприятии на юге Воронежской области из-за повреждений, нанесенных в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на юге региона было обнаружено и уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. (...) Пожар на складе уже ликвидирован. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен", - говорится в сообщении.

Также Гусев сообщил, что пострадавший в результате возгорания мужчина с ожогами находится в больнице.

Кроме того, в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы разрушения мансарды, в одном - окон, ещё в одном - стены.