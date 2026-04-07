Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует плавное повышение, отыгрывая продолжающийся рост нефтяных цен на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2788,7 пункта (+0,14%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,7%.

Подорожали акции "Роснефти" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), МКПАО "Яндекс" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Подешевели акции "Русала" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

На этой неделе в США стартует очередной сезон отчетностей. Первой среди крупных компаний опубликует финансовые показатели Delta Air (в среду). Результаты и прогнозы авиаперевозчика позволят глубже оценить, насколько хорошо американские клиенты и компании смогут противостоять резкому росту цен на нефть и топливо из-за войны в Иране, пишет MarketWatch. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост прибылей компаний из индекса S&P 500 в первом квартале составил 13,2%, по данным FactSet. Это будет шестой квартал подряд с двузначными темпами повышения показателя.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,48%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 7 апреля.

В свою очередь? на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Южной Кореи и материкового Китая снижаются на 0,2-0,3%, и лишь индекс Австралии демонстрирует рост на 1,4%.