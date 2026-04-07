ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела экономический анализ и снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС снизила цены на семь распространенных лекарственных препаратов. Это стало возможным в результате агрегации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и проведения ведомством экономического анализа", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС, распространенном во вторник.

Ранее в перечень жизненно необходимых лекарств включались только некоторые лекарственные формы препаратов, цены на которые регулировались государством. На другие формы, отличающиеся названием и не включенные в перечень, производители устанавливали цены самостоятельно.

С 24 февраля 2026 года вступило в силу распоряжение правительства РФ с обновленным перечнем ЖНВЛП. По предложению ФАС и Минздрава России была сформирована нормативная правовая база, которая позволила включать в этот перечень все агрегированные формы препаратов (объединение различных, но эквивалентных лекарственных форм (таблетки, капсулы, растворы) в более широкие группы по способу введения и высвобождения - ИФ), пояснили в ведомстве.

В ФАС на рассмотрение поступили цены производителей лекарств для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, инфекционно-воспалительных и сердечных заболеваний. Служба провела экономический анализ и согласовала заявленные цены.

Снижение относительно зарегистрированных цен на включенные в перечень лекарственные формы препаратов составило: на отечественный оригинальный препарат "Полиоксидоний" - 37%, отечественный препарат "Перекись водорода" - 11%, отечественный дженерик "Периндоприл" - 45%, "Морфин" - 49,8%, "Сафнело" - 22%. Цена за упаковку препарата "Калквенс Т" согласована на уровне на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а препарата "Симбикорт рапихалер" - в среднем на 14% ниже средней цены его реализации в 2025 году, уточнили в ведомстве.

"Агрегация перечня ЖНВЛП и проведение ФАС России экономического анализа позволили снизить цены на ранее не отнесенные к перечню лекарственные формы препаратов, что повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.