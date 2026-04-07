Поиск

Во Владимирской области оценивают ущерб от атаки БПЛА

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Александровском округе Владимирской области чиновники оценивают размер ущерба от последней атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"Вместе с главой Александровского округа Анной Кузнецовой осмотрели место трагедии на предмет нанесенного ущерба. По результатам оценки пострадавшим будет оказана поддержка", - написал он в мессенджере.

В ночь на 7 апреля в результате атаки БПЛА был поврежден двухквартирный жилой дом, погибла супружеская пара и их 12-летний сын. Выжила пятилетняя девочка.

Губернатор пообщался с соседями погибшей семьи.

"У выжившей в результате атаки БПЛА 5-летней девочки есть старшая сестра, она учится в колледже. Сейчас обе находятся у дедушки. Дети получат всю необходимую помощь", - добавил Авдеев.

Александр Авдеев Владимирская область Александровский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

